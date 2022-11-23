У Києві відбуваються екстрені відключення електроенергії

За розпорядженням НЕК “Укренерго” у Києві застосовуються екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомляє у Telegram КМДА.
Зазначається, що графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Під час відключення світла електросирени не працюють.
За повідомленнями про повітряну тривогу та відбій можна стежити:
- у застосунку “Київ Цифровий (https://kyiv.digital/start)”
- у Telegram-каналі КМДА (https://t.me/KyivCityOfficial)
- за допомогою звичайних радіоприймачів на батарейках – на радіо «Київ» 98 FM (https://radio.kyiv.media/)або на частотах “Українське радіо2 105 FM. (http://www.nrcu.gov.ua/).
Нагадаємо, у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко повідомив про влучання в обʼєкт інфраструктури.