У Києві відбуваються екстрені відключення електроенергії

За розпорядженням НЕК “Укренерго” у Києві застосовуються екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє у Telegram КМДА.

Зазначається, що графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Під час відключення світла електросирени не працюють.

За повідомленнями про повітряну тривогу та відбій можна стежити:

у застосунку “Київ Цифровий (https://kyiv.digital/start)”

у Telegram-каналі КМДА (https://t.me/KyivCityOfficial)

за допомогою звичайних радіоприймачів на батарейках – на радіо «Київ» 98 FM (https://radio.kyiv.media/)або на частотах “Українське радіо2 105 FM. (http://www.nrcu.gov.ua/).

Нагадаємо, у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко повідомив про влучання в обʼєкт інфраструктури.