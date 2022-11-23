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У Києві відбуваються екстрені відключення електроенергії

Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

У Києві відбуваються екстрені відключення електроенергії
Фото: EPA/UPG

За розпорядженням НЕК “Укренерго” у Києві застосовуються екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє у Telegram КМДА.

Зазначається, що графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Під час відключення світла електросирени не працюють.

За повідомленнями про повітряну тривогу та відбій можна стежити:

  • у застосунку “Київ Цифровий (https://kyiv.digital/start)”
  • у Telegram-каналі КМДА (https://t.me/KyivCityOfficial)
  • за допомогою звичайних радіоприймачів на батарейках – на радіо «Київ» 98 FM (https://radio.kyiv.media/)або на частотах “Українське радіо2 105 FM. (http://www.nrcu.gov.ua/).

Нагадаємо, у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко повідомив про влучання в обʼєкт інфраструктури.

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