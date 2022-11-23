За декілька тижнів буде відновлено водопостачання на деокупованих територіях, - Кім

Продовжуються стабілізаційні заходи на деокупованій території, на Снігурівському напрямку та Херсонщині. За місяць також обіцяють відремонтувати ключові мости.

Про це на брифінгу повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає кореспондент LB.ua.

«Минула доба пройшла спокійно на Миколаївщині. Після звільнення правого берега Дніпра у нас набагато тихіше. Обстрілів не було. Поранених та вбитих також», - заявив він.

Відповідні служби продовжують стабілізаційні заходи на деокупованій території. З початку деокупації на Снігурівському напрямку було виявлено понад 950 вибухонебезпечних приладів.

Наразі розмінування територій продовжується. Після ДСНС працюють служби з відновлення електропостачання. На Херсонському напрямку з 52 проривів електромереж вже полагоджено 30, відновлені їхні опори.

«Днями, думаю, ми закінчимо роботу по відновленню електрики по нашому напрямку. По Снігурівському та Херсонському напрямках нам допомагають усі області, що надсилають додаткові екіпажі ДСНС та інші служби. Процес рухається, відновлені чотири ділянки (водозабезпечення), що підірвали окупанти. Зараз йде мова про відновлення точки забору. Це питання часу. Потрібна електрика для відновлення прокачування води. Це будуть по часу - тижні», - прогнозує він.

Кім також додав, що Укравтодор вже займається ремонтом шістьох мостів.

«Два з них ми плануємо відновити тимчасовим способом… Ми розуміємо цю проблему, бо у деякі населені пункти ми доставляємо хліб на човнах. Тому займаємося цим. Та найближчим часом будемо відновлювати… Ключові мости, думаю, що ми відновимо за місяць. З іншими - різна ситуація», - повідомив Кім.

Нагадаємо, у Миколаєві треба замінити понад 240 кілометрів водопровідних труб. Миколаїв залишався без води через руйнування шестиметрового відрізка на магістралі.