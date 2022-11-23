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Суд дозволив заочне слідство щодо нардепа Медведчука

Його судитимуть заочно і за вугільною справою, і за підозрою в держзраді та розкраданні національних цінностей. 

Суд дозволив заочне слідство щодо нардепа Медведчука
Фото: ОПУ

Личаківський районний суд Львова почав спеціальне судове провадження щодо звинувачення нардепа Віктора Медведчука у державній зраді та незакінченому замаху на розграбування національних цінностей.

Про це повідомили в фейсбук Офісу генерального прокурора. Кримінальне переслідування в Україні народного депутата забороненої політичної партії ОПЗЖ, переданого представникам держави-агресора як військовополоненого в рамках обміну, продовжується та здійснюватиметься за заочною процедурою – in absentia.  

У так званій вугільній справі, в якій Медведчук підозрюється у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичної організації (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України), за клопотанням прокурорів судом надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування. 

На майно народного депутата та майно пов’язаних з ним осіб накладено арешт.

Нагадаємо, Віктор Медведчук, який є кумом президента РФ, був переданий до Росії в межах обміну військовополоненими. На Медведчука вдалося обміняти захисників Азовсталі. 

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