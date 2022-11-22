На звільненій Харківщині СБУ викрила посадовців Укрзалізниці в пособництві загарбникам

Служба безпеки викрила на співпраці з ворогом двох колишніх керівників структурного підрозділу Південної залізниці на Харківщині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Під час окупації регіону вони керували стратегічно важливим залізничним вузлом у Куп’янську, через який окупанти вивозили українське зерно", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, колаборанти управляли рухом російських ешелонів з військовою технікою і боєприпасами для ведення бойових дій проти сил оборони на східному напрямку.

За даними слідства, зловмисниками є двоє колишніх посадовців місцевого підрозділу Укрзалізниці, які на початку повномасштабного вторгнення перейшли на бік агресора.

Там вони приєдналися до лав окупаційної адміністрації, де одного призначили керівником "службы эксплуатации железных дорог" Куп’янська, а іншого - його заступником.

На цих "посадах" колаборанти допомагали ворогу підтримувати залізничне сполучення з країною-агресором, а також слідкували за ефективним використанням рухомого складу в інтересах окупантів.

Втім, після звільнення міста співробітники СБУ затримали одного з фігурантів. Інший - на початку деокупації втік до РФ, де наразі переховується від правосуддя. Вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України. Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала на Харківщині депутата, який під час окупації забезпечував ворога продовольством. Він регулярно постачав промислові обсяги молочної продукції для потреб загарбників на тимчасово окупованій території сходу України.