СБУ затримала на Харківщині депутата, який під час окупації забезпечував ворога продовольством

Він регулярно постачав промислові обсяги молочної продукції для потреб загарбників на тимчасово окупованій території сходу України.

У ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківщини Служба безпеки викрила депутата Куп’янської районної ради, який одним із перших добровільно пішов на співпрацю з окупантами, організувавши для них гуртове постачання харчової продукції з власного підприємства.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Перебуваючи на посаді генерального директора місцевого молочно-консервного комбінату, він «перелаштував» його роботу на користь країни-агресора після захоплення частини регіону», - йдеться у повідомленні.

Для цього посадовець здійснив «перереєстрацію» акціонерного товариства у так званій «налоговой службе» окупаційної адміністрації, відкрив рахунки в одному з російських банків та перевів усі розрахункові операції компанії в рублі.

Таким чином він забезпечив регулярне постачання промислових обсягів молочної продукції для потреб загарбників на тимчасово окупованій території сходу України.

На підставі зібраних доказів співробітники СБУ затримали депутата у Куп’янську. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, днями було затримано митника, який під час окупації Куп’янська обіймав посаду так званого заступника міністра з промисловості.