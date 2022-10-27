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СБУ затримала на Харківщині депутата, який під час окупації забезпечував ворога продовольством

Він регулярно постачав промислові обсяги молочної продукції для потреб загарбників на тимчасово окупованій території сходу України.

СБУ затримала на Харківщині депутата, який під час окупації забезпечував ворога продовольством
Фото: СБУ

У ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківщини Служба безпеки викрила депутата Куп’янської районної ради, який одним із перших добровільно пішов на співпрацю з окупантами, організувавши для них гуртове постачання харчової продукції з власного підприємства.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Перебуваючи на посаді генерального директора місцевого молочно-консервного комбінату, він «перелаштував» його роботу на користь країни-агресора після захоплення частини регіону», - йдеться у повідомленні.

Для цього посадовець здійснив «перереєстрацію» акціонерного товариства у так званій «налоговой службе» окупаційної адміністрації, відкрив рахунки в одному з російських банків та перевів усі розрахункові операції компанії в рублі.

Таким чином він забезпечив регулярне постачання промислових обсягів молочної продукції для потреб загарбників на тимчасово окупованій території сходу України.

На підставі зібраних доказів співробітники СБУ затримали депутата у Куп’янську. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, днями було затримано митника, який під час окупації Куп’янська обіймав посаду так званого заступника міністра з промисловості.

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