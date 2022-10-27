Головне за ніч. Четвер, 27 жовтня

Відбиті атаки противника на Донбасі, знищені іранські дрони, ворожі удари по Київщині та Запоріжжю, таємний візит директора ЦРУ.

Обстрілів і атак зазнали Запорізька, Миколаївська, Дніпропетровська, Харківська, Сумська, Луганська, Донецька області, на Херсонщині ворогу не вдалося прорвати оборону, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській областях, на Полтавщині та Житомирщині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби авіація ЗСУ уразила район зосередження живої сили ворога, 3 опорних пункти та ЗРК. Українські військові відбили атаки ворога в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Іванград, Соледар, Майорськ, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема, на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 27 жовтня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії у війні проти українців з 24 лютого по 27 жовтня орієнтовно склали 69 220 осіб. Минулої доби було ліквідовано 320 окупантів.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі ворог завдав кількох ударів по одній із громад Київщини.

"Попередньо жертв і постраждалих немає. Наші сили ППО ліквідували ворожі повітряні об’єкти", – повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Унаслідок ворожого обстрілу зі “смерчів” Запорізької області постраждав об’єкт інфраструктури.

Пожежа була вчасно ліквідована співробітниками ДСНС.

Сьогодні вранці на півдні України сили ППО збили ворожий ударний вертоліт Ка-52 і штурмовик Су-25, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Близько восьмої години ранку підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Південь" збив російський ударний вертоліт Ка-52. А близько 08:40 підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ліквідував російський штурмовик Су-25.

Повітряні збройні сили України також повідомили, що вчора ввечері ЗСУ за дві години знищили 19 іранських дронів.

З 22:00 до 24:00 окупанти випустили понад два десятки іранських безпілотників-камікадзе “Shahed-136”.

17 дронів знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України. Ще два “Shahed-136” знищили інші підрозділи Сил оборони України.

П’ятнадцять “шахедів” знищено у Одеській, три – у Миколаївській та один – у Вінницькій областях.

“Високу ефективність бойової роботи показало озброєння, надане Україні західними партнерами”, – зазначили військові.

Крім того, у зоні відповідальності повітряного командування “Схід” зенітний ракетний підрозділ знищив керовану авіаційну ракету Х-59.

Стало відомо, що на початку жовтня Україну відвідав директор ЦРУ Білл Бернс, який зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та іншими офіційними особами.

“Перебуваючи там, він підтвердив зобов’язання США підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією, включно з продовженням обміну розвідданими”, – пише CNN з посиланням на джерела.

CNN зазначає, що поїздка Бернса відбулася на тлі зростання стурбованості американців можливістю Росії використати у війні проти України ядерну зброю. Надавати додаткові подробиці візиту джерела відмовилися.

У ніч проти неділі, 30 жовтня, Україна перейде на зимовий час.

О 04:00 стрілки годинника потрібно буде перевести на годину назад.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!