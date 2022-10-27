Ворог обстріляв три громади на Миколаївщині: постраждала інфраструктура

Загиблих і поранених немає.

Учора росіяни обстріляли Миколаївський та Баштанський райони Миколаївської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Згідно з повідомленням, у Миколаївському районі під ворожими обстрілами перебувала Шевченківська громада. Вчора о 08:45, 11:50, 16:20, 18:25, 21:50, 22:40 та сьогодні о 02:45 обстрілів зазнали п’ять населених пунктів громади. Внаслідок артилерійських ударів пошкоджено інфраструктуру. Постраждалих немає.

Минулої доби тривали обстріли Березнегуватської громади Баштанського району. Вчора орієнтовно об 17:20 обстрілів зазнали околиці одного з населених пунктів. Детальна інформація уточнюється.

Сьогодні вночі з 02:30 до 03:00 були обстріли за межами населеного пункту Широківської громади. Влучання по відкритій території. Постраждалих та руйнувань немає.

У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, вчора над Миколаївщиною було знищено три дрони іранського виробництва типу Shahed-136.