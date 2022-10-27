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Нічна атака "шахедами" на південні області відбувалася з Криму

Захисники збили 19 апаратів. 

Нічна атака "шахедами" на південні області відбувалася з Криму
Іранські баражуючі боєприпаси «Shahed-136».
Фото: mil.in.ua

Цієї ночі російська армія намагалась вдарити з окупованого Криму по південних областях України іранськими безпілотниками. Один апарат збили над Вінницькою областю. 

Про це йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь", поширеному Одеською міськрадою. Сили ППО збили 19 безпілотників. 

"Силами протиповітряної оборони три збито над Миколаївщиною, 15 – над Одещиною, ще один – над Вінницькою областю", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, 17 БпЛА знищили сили і засоби ППО, ще два – інші підрозділи сил оборони. 

"Високу ефективність бойової роботи показало озброєння надане Україні західними партнерами. Дякуємо союзникам!" – зазначили в повідомленні. 

Крім того, у зоні відповідальності повітряного командування "Схід" зенітним ракетним підрозділом знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

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