Нічна атака "шахедами" на південні області відбувалася з Криму

Цієї ночі російська армія намагалась вдарити з окупованого Криму по південних областях України іранськими безпілотниками. Один апарат збили над Вінницькою областю.

Про це йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь", поширеному Одеською міськрадою. Сили ППО збили 19 безпілотників.

"Силами протиповітряної оборони три збито над Миколаївщиною, 15 – над Одещиною, ще один – над Вінницькою областю", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, 17 БпЛА знищили сили і засоби ППО, ще два – інші підрозділи сил оборони.

"Високу ефективність бойової роботи показало озброєння надане Україні західними партнерами. Дякуємо союзникам!" – зазначили в повідомленні.

Крім того, у зоні відповідальності повітряного командування "Схід" зенітним ракетним підрозділом знищено керовану авіаційну ракету Х-59.