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У Чорному морі перебувають девʼять кораблів РФ

Напоготові до використання 16 “Калібрів”.

У Чорному морі перебувають девʼять кораблів РФ
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

У штормовому Чорному морі продовжує перебувати корабельне угруповання ворожого флоту з девʼяти кораблів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Серед них є один великий десантний корабель та три ракетоносії, з яких два – підводні. 

Напоготові до використання 16 “Калібрів”.

“Враховуючи всі загрози і ризики, що несе із собою бойова обстановка в регіоні, не наражайте себе на небезпеку, будьте свідомими і мудрими, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, дотримуйтесь алгоритму і правил дій, не довіряйте фейкам і сумнівним джерелам інформації”, – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 25 жовтня у Чорному морі вороже угруповання кількісно зменшилось до 9, але посилилось підводним човном. 

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