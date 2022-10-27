У Чорному морі перебувають девʼять кораблів РФ

У штормовому Чорному морі продовжує перебувати корабельне угруповання ворожого флоту з девʼяти кораблів.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Серед них є один великий десантний корабель та три ракетоносії, з яких два – підводні.
Напоготові до використання 16 “Калібрів”.
“Враховуючи всі загрози і ризики, що несе із собою бойова обстановка в регіоні, не наражайте себе на небезпеку, будьте свідомими і мудрими, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, дотримуйтесь алгоритму і правил дій, не довіряйте фейкам і сумнівним джерелам інформації”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 25 жовтня у Чорному морі вороже угруповання кількісно зменшилось до 9, але посилилось підводним човном.