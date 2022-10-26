У Чорному морі вороже угруповання посилилося підводним човном

У Чорному морі вороже угруповання кількісно зменшилось до 9, але посилилось підводним човном.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Таким чином, напоготові – 3 ракетоносії, один з яких підводний, а значить і 20 “Калібрів”.

“Море продовжує шторм, тож будьте обережні з прогулянками узбережжям – зважайте на мінну небезпеку. Пам’ятайте, ворог не відмовився остаточно від захоплення південних регіонів, ще плекає надію і як нагадування тримає в морі 3 великих десантних кораблі”, – йдеться у повідомленні.