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У Чорному морі вороже угруповання посилилося підводним човном

Водночас флот окупантів кількісно зменшився до 9.

У Чорному морі вороже угруповання посилилося підводним човном
Фото: pravda.com.ua

У Чорному морі вороже угруповання кількісно зменшилось до 9, але посилилось підводним човном. 

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Таким чином, напоготові – 3 ракетоносії, один з яких підводний, а значить і 20 “Калібрів”.

“Море продовжує шторм, тож будьте обережні з прогулянками узбережжям – зважайте на мінну небезпеку. Пам’ятайте, ворог не відмовився остаточно від захоплення південних регіонів, ще плекає надію і як нагадування тримає в морі 3 великих десантних кораблі”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора угруповання ворожого флоту складалося з 11 кораблів, серед яких були три великих десатних кораблі та два надводні носії “Калібрів”.

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