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“Антиросійська кампанія США виконується спеціально створеною ІТ-армією українців”, – дезінформація окупантів

"Вашингтон навіть не приховує свою пряму участь у веденні кібервійни проти Росії”.

“Антиросійська кампанія США виконується спеціально створеною ІТ-армією українців”, – дезінформація окупантів
Фото: prm.ua

Російські ЗМІ з посиланням на МЗС окупантів розповсюджують дезінформацію, що “США здійснюють кібератаки проти росії руками українці”.

“…антиросійська кампанія виконується спеціально створеною ІТ-армією українців… Вашингтон навіть не приховує свою пряму участь у веденні кібервійни проти росії”, – цитує їх Центр протидії дезінформації при РНБО.

Представник РФ при ООН Д. Полянський заявив, що “Росія надала докази про “брудну бомбу” України на Радбезі ООН”.

“В керівних колах Києва через інформацію рф про “брудну бомбу” почалась метушня, є сигнали, що вони намагаються “згорнути” цю програму”, – дезінформує Полянський. 

Окрім того, заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко заявив, що “Захід розв’язав проти росії гібридну війну”.

“РФ обмежують доступ до технологій, вводять численні санкції, на російські інформаційні ресурси здійснюються кібератаки, а росіяни зіштовхуються з русофобією в мережі”, – розповідає він. 

Нагадаємо, ЦПД раніше повідомив, що росіяни розповсюджують дезінформацію про "підготовку Збройними силами України кривавої провокації" у місті Вовчанськ Харківської області

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