РФ розповсюджує дезінформацію про підготовку ЗСУ кривавої провокації у Вовчанську

Це станеться нібито "під час роздачі продуктової допомоги місцевим мешканцям".

Росіяни розповсюджують дезінформацію про "підготовку Збройними силами України кривавої провокації" у місті Вовчанськ Харківської області.

“Київський режим з метою звинувачення рф готує криваву провокацію у м. Вовчанськ під час роздачі продуктової допомоги місцевим мешканцям”, – цитує міністерство оборони окупантів Центр протидії дезінформації при РНБО.

Ще одна дезінформація від російських військових – представник Міноборони повідомив, що відомство має “інформацію про контакти офісу президента України з представниками Великобританії з питання можливого отримання технології створення ядерної зброї. Для цього в Україні є відповідна виробнича база та науковий потенціал”.

І знову дезінформація про “брудну зброю” від речниці МЗС окупантів Марії Захарової.

“Найсерйозніше занепокоєння викликає тривожна інформація, що надходить з достовірних джерел, про те, що київський режим готує провокацію з використанням вибухового пристрою, начиненого радіоактивними речовинами, т.зв. брудної бомби”, – каже вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 23 жовтня відкинув заяви Москви про підготовку Києвом провокацій із застосуванням так званої "брудної бомби".