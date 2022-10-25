ЗСУ не мають жодного виду зброї масового ураження, – Залужний під час розмови з Марком Міллі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поспілкувався з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це йдеться у його телеграм-каналі.

Він запевнив американця, що російські звинувачення про “плани” України застосувати “брудну бомбу” є дезінформацією, а Збройні Сили України не мають жодного виду зброї масового ураження.

“Єдина зброя “масового ураження”, яка у нас є, – це наша гордість, сміливість і жага перемогти ворога. Підкреслив, що ми змушені захищати своїх дітей, батьків, домівки від неспровокованої агресії росіян. Мені байдуже, які історії вигадує росія для того, щоб вбивати українців. Я все одно буду захищати свій народ і свою країну”, – зазначив він.

Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що росіяни проводять сплановані інформаційні операції для введення в оману щодо своїх реальних намірів, однак ці спроби зазнають невдачі – “ми бачимо реальний стан справ і належним чином реагуємо”.

У відповідь на запитання свого американського колеги про способи і засоби протидії масованим атакам БПЛА типу “Shahed-136”, Залужний поділився українським досвідом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 23 жовтня відкинув заяви Москви про підготовку Києвом провокацій із застосуванням так званої "брудної бомби".

В американському Інституті вивчення війни заявили, що заяви російського міністора оборони Сергія Шойги про "брудну бомбу" – це залякування та проводження інформаційної кампанії Росії.