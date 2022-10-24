Головне за день. Понеділок, 24 жовтня

Відбиті атаки противника на Донеччині, три збитих ворожих гвинтокрила, арешт президента "Мотор Січі", оголошення в розшук ексголови НБУ, новий прем’єр Великої Британії. Яким запам’ятається 243-й день повномасштабної війни.

Сьогодні рівно вісім місяців від початку повномасштабного вторгнення.

У Херсонській області сили оборони півдня звільнили понад 90 населених пунктів, в яких мешкають понад 12 тисяч осіб. "У звільнених селах реалізуються комплекси стабілізаційних заходів", – повідомило Міністерство оборони України.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що українські війська витіснили росіян із населених пунктів Кармазинівка, М’ясожарівка і Невське Луганської області та Новосадове на Донеччині.

Також українські захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмут, Андріївка, Мар’їнка та Первомайське.

Авіація Сил оборони цієї доби завдала 17 ударів. Було підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки росіян та 4 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили два гелікоптери.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 24-го жовтня – в нашій новині.

Президент України Володимир Зеленський призначив нового керівника Київської міської військової адміністрації.

Президент підписав відповідні укази - про звільнення Миколи Жирнова та призначення генерал-полковника Сергія Попка.

Більше інформації – в нашій новині.

Сьогодні ввечері, 24 жовтня, в небі над Херсонщиною збили ще один вертоліт окупантів.

Пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ зазначила, що збитий о 21:30 в Бериславському районі Херсонщини вертоліт став третім за сьогодні.

Вертоліт було знищено підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗСУ.

Як і два попередніх, цей вертоліт виявився ударним Ка-52, як зазначили в Повітряних силах, “можливо із двигунами від українського виробника”.

За клопотанням Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора Шевченківський районний суд узяв президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва під варту.

Крім цього, під вартою перебуватиме і керівник одного із департаментів корпорації.

Обоє не зможуть покинути ізолятор упродовж наступних 60 днів, поки триватиме досудове розслідування СБУ.

Нагадаємо, 22 жовтня Богуслаєва затримали за підозрою в державній зраді. Крім нього схопили і начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності.

24 жовтня СБУ опублікувала докази співпраці президента компанії з Росією. Після повномасштабного вторгнення РФ посадовець продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів.

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього керівника Нацбанку України Кирила Шевченка та ще двох посадовців АБ "Укргазбанк".

Справа стосується розкрадання понад 200 млн гривень.

"Йдеться про ексголову правління «Укргазбанку», одного із заступників «Укргазбанку» та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови. Про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, однак в спеціальному порядку, бо місцеперебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук", – зазначили в Бюро.

Крім Шевченка, розшукують Дениса Чернишова і Олену Хмеленко.

Подробиці – в новині.

Офіс Генерального прокурора та народні депутати ВР працюють над внесенням змін до чинного законодавства щодо уточнення ст. 438 ККУ для чіткого визначення злочинів сексуального насильства.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповіла прокурор щодо ведення справ сексуального насильства Офісу Генпрокурора України Ірина Діденко.

"Злочини сексуального насильства військовослужбовцями країни-окупанта є скрізь... Від сексуального насильства постраждали однаково всі категорії: жінки, чоловіки, діти. Щодо віку, то ми зафіксували такі злочини щодо людей від чотирьох до 85 років. На жаль, немає винятків, категорій і вікових особливостей. Люди всіх статей і різного віку постраждали від таких злочинів. І випадків, на жаль, дуже багато", – заявила вона.

Більше інформації – в нашій новині і в самому інтерв’ю, яке, попри важкість теми, варто прочитати.

Колишній міністр фінансів Великобританії Ріші Сунак став новим прем'єром.

Його суперниця - лідерка Палати громад Пенні Мордонт - вибула з перегонів. Сунак також стає новим лідером Консервативної партії.

Нагадаємо, експрем'єр Борис Джонсон оголосив про свою відмову від участі в нових виборах лідера Консервативної партії.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!