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Суд узяв Богуслаєва та керівника одного із департаментів "Мотор Січі" під варту, - СБУ

Упродовж наступних 60 днів він не зможе вийти з ізолятора.

Суд узяв Богуслаєва та керівника одного із департаментів "Мотор Січі" під варту, - СБУ
В'ячеслав Богуслаєв
Фото: LB.ua

За клопотанням Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора Шевченківський районний суд узяв президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва під варту.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Крім цього, під вартою перебуватиме і керівник одного із департаментів корпорації.

Обоє не зможуть покинути ізолятор упродовж наступних 60 днів, поки триватиме досудове розслідування СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, 22 жовтня Богуслаєва затримали за підозрою в державній зраді. Крім нього схопили і начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності.

24 жовтня СБУ опублікувала докази співпраці президента компанії з Росією. Після повномасштабного вторгнення РФ посадовець продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів.

Сьогодні стало відомо, що Богуслаєв має російське громадянство.

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