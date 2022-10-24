Упродовж наступних 60 днів він не зможе вийти з ізолятора.

За клопотанням Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора Шевченківський районний суд узяв президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва під варту.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Крім цього, під вартою перебуватиме і керівник одного із департаментів корпорації.

Обоє не зможуть покинути ізолятор упродовж наступних 60 днів, поки триватиме досудове розслідування СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, 22 жовтня Богуслаєва затримали за підозрою в державній зраді. Крім нього схопили і начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності.

24 жовтня СБУ опублікувала докази співпраці президента компанії з Росією. Після повномасштабного вторгнення РФ посадовець продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів.

Сьогодні стало відомо, що Богуслаєв має російське громадянство.