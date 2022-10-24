Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, що підтверджують його співробітництво з ворогом.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що навіть після повномасштабного вторгнення Росіх посадовець, який раніше неодноразово обирався народним депутатом від Партії регіонів, продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів. Тим самим він фактично підтримував ворога та допомагав йому обстрілювати українські міста і села.

"При цьому Богуслаєв виправдовував напад Росії і висловлював надію, що Путін не зупинить наступ своїх військ, розмірковував про «нацистів» в Україні тощо", - зазначили в СБУ.

Днями співробітники спецслужби затримали посадовця та одного з працівників авіапідприємства і оголосили їм про підозри.

Нагадаємо, 22 жовтня СБУ затримала за державну зраду Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства. Повідомлялося, що зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.

Як повідомлялося, в грудні 2019 року Богуслаєв підтвердив продаж акцій "Мотор Січі" китайським компаніям. А 4 вересня 2020 року китайські інвестори "Мотор Січі" направили Міністерству юстиції України повідомлення про інвестиційну суперечку з вимогою про відшкодувати 3,5 мільярда доларів (пізніше сума позову збільшилася до 4,5 млрд доларів). На початку грудня 2020 року китайська сторона направила звернення в міжнародний арбітраж згідно з угодою між Україною та Китаєм про заохочення і взаємний захист інвестицій.

На початку січня 2021 року США внесли у "чорний список" китайську компанію Skyrizon, яка намагалася придбати "Мотор Січ" разом з українським бізнесменом Олександром Ярославським.

Крім того, Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про повернення ПАТ "Мотор Січ" у державну власність.

У грудні 2021 року секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що міжнародний позов китайських інвесторів "Мотор Січі" не є приводом для хвилювання.

ПАТ "Мотор Січ" – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію до понад 100 країн світу. Підприємство у січні-вересні 2020 року отримало 930,2 млн грн чистого прибутку.