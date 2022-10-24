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Каховська дамба замінована росіянами частково, а Херсон є можливість відбити до кінця року, – керівник ГУР

Повний підрив дамби унеможливив би роботу ЗАЕС, захопленої окупантами. Частковий призведе до екологічного лиха, але не зможе тривалий час стримувати наступ сил оборони. 

Каховська дамба замінована росіянами частково, а Херсон є можливість відбити до кінця року, – керівник ГУР
Окупанти на Каховській ГЕС
Фото: EPA/UPG

Каховська дамба замінована російськими військовими частково. Її підрив спричинить екологічне лихо, але матитиме наслідки і для окупантів.

Про це в інтервʼю УП повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Він наголосив, що необхідні для повного підриву дамби роботи не проведенні. 

"Мінування проведено частково для часткового руйнування, якщо буде потрібно. Щоб зруйнувати такого рівня конструкцію, потрібні десятки тонн вибухівки, правильно розташованої. Не можна КаМАЗ десь поруч поставити, це нічого не дасть", – вважає він.

Повний підрив спричинить затоплення лівобережжя Херсонської області. Унаслідок цього росіяни втратять навіть теоретичну можливість подачу води в Крим Північнокримським каналом. Крім того, підривом повністю знищиться можливість існування ЗАЕС. 

"Ну, і звичайно, вони ускладнять нам просування на певний проміжок часу. І це, до речі, не дуже уже й великий проміжок часу, десь близько двох тижнів буде. Але вони будуть змушені відступити прямо до Криму. Іншими словами, якщо зробити суцільне руйнування, то сценарій такий. Чи готові вони на це? Думаю, що ні", – зазначив він.

Частковий підрив виведе з ладу машинні зали. Це зробить дамбу непридатною до використання, але збережеться Північнокримський канал. Просування українських військ за такого сценарію буде ускладнене, але не на довго – близько двох тижнів. 

На питання про те, чи зможуть сили оборони до кінця року відвоювати Херсон, Буданов відповів: "Думаю, що так". 

Нагадаємо, за даними української розвідки, війська Росії ще в квітні замінували частину Каховської дамби. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія підготувала все, щоб здійснити теракт. Для цього українських працівників вигнали з Каховської станції, там перебувають лише громадяни РФ. 

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