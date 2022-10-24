​На Донеччині в результаті ворожих обстрілів загинули шестеро людей, ще п’ятеро дістали поранення

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

У Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів загинуло шестеро мирних громадян, ще п'ятеро - поранено.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко в Telegram.

"Росія вбиває цивільних! За 23 жовтня стало відомо про 6 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: 3 у Курдюмівці, 2 у Великій Новосілці та 1 у Бахмуті. Ще 5 людей за вчора отримали поранення", - написав він.

Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, вранці 23 жовтня російські окупанти обстріляли лікарню в Бахмуті на Донеччині.