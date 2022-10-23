Заява Росії про "плани" України застосувати "брудну бомбу" абсурдна брехня, - Кулеба

"Росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував заяви російської сторони про нібито плани України влаштувати провокацію з використанням "брудної бомби".

Про це йдеться у його дописі у Twitter.

"Брехня Росії про нібито плани України застосувати "брудну бомбу" настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна. По-перше, Україна є відданою стороною Договору про нерозповсюдження ядерної зброї: ми не маємо жодних "брудних бомб" і не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі", - наголосив Кулеба.

Russian lies about Ukraine allegedly planning to use a ‘dirty bomb’ are as absurd as they are dangerous. Firstly, Ukraine is a committed NPT member: we neither have any ‘dirty bombs’, nor plan to acquire any. Secondly, Russians often accuse others of what they plan themselves. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022

Перед тим, ЗМІ повідомляли, що міністр оборони РФ Шойгу провів телефонні переговори з міністрами оборони Франції Себастьяном Лекорно, Туреччини Хулусі Акаром і Великої Британії Беном Воллесом, під час яких висловив стурбованість у зв'язку з нібито можливим застосуванням Україною так званої "брудної бомби".

Крім того, раніше керівник МЗС закликав уряди всіх країн заборонити мовлення пропагандистського телеканалу RT. На каналі відбувається агресивне підбурювання до геноциду.