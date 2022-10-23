Росіяни вивезли з Київщини у РФ і Білорусь 147 цивільних, 43 жителі ще в полоні, - Кулеба

Крім того, доля 89 вивезених - невідома.

За офіційними даними, під час окупації Київщини росіяни незаконно вивезли 147 мирних жителів.

Про це повідомив у соцмережах керівник Київської ОВА Олексій Кулеба.

За його словами, людей депортували на територію Росії та Білорусі.

43 цивільних досі перебувають у російському полоні. Доляще 89 осіб - невідома.

Нагадаємо, представниця США в ООН Мішель Тейлор раніше повідомила, що Росія депортувала від 900 000 до 1,6 млн українців.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ незаконно вивезла 7 833 дитини з України.