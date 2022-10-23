На тимчасово окупованих територіях жителі масово позбуваються російських рублів, - Федоров

Жителі тимчасово окупованих територій почали масово позбавлятися російських рублів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, спершу окупанти на захоплених українських територіях штучно завищували курс своєї валюти.

"Але зараз вже всі розуміють, що деокупація Херсонщини, а за нею і Мелітопольщини, неминуча. Тож курс різко змінився. В Херсоні вже дають 5 рублів за гривню, а на заправках взагалі відмовлялися приймати російські гроші", - зазначив Федоров.

Він додав, що у Мелітополі російський рубль так в не став основною валютою - на ринках і в магазинах продавці віддавали перевагу гривні.

"І навіть створений окупантами "рубльовий патруль" не допомагає поширенню валюти загарбників. А зараз і поготів люди поспішають позбавитися рублів, а гривні бережуть. Бо вірять, що деокупація близько!", - підкреслив міський голова.

Нагадаємо, з 1 травня в Мелітополі окупанти взялися запускати роботу Сбербанку і вводити в обіг рублі.

Наприкінці квітня "рублеву зону" почали запроваджувати на Херсонщині.