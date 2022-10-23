У Києві вбили військового через суперечку на дорозі
У Києві вбили військового через суперечку на дорозі
У Київській області спрацювала ППО
У Київській області спрацювала ППО
У Чернівецький області збили російську ракету
У Чернівецький області збили російську ракету
Президента "Мотор Січі" Богуслаєва затримали за державну зраду
Президента "Мотор Січі" Богуслаєва затримали за державну зраду
​Допомога Заходу. We never walk alone
​Допомога Заходу. We never walk alone
Росія виступила проти передачі Португалією Україні вертольотів
Росія виступила проти передачі Португалією Україні вертольотів
У Рівному внаслідок ракетних ударів пошкоджено 9 будинків
У Рівному внаслідок ракетних ударів пошкоджено 9 будинків
У Хмельницькій області пролунали вибухи, електропостачання зникло в двох районах
У Хмельницькій області пролунали вибухи, електропостачання зникло в двох районах
СБУ викрила у Кривому Розі колаборанта, - Вілкул
СБУ викрила у Кривому Розі колаборанта, - Вілкул
ГоловнаСуспільствоПодії

На тимчасово окупованих територіях жителі масово позбуваються російських рублів, - Федоров

Їхній курс щодо гривні різко змінився.

На тимчасово окупованих територіях жителі масово позбуваються російських рублів, - Федоров
Фото: EPA/UPG

Жителі тимчасово окупованих територій почали масово позбавлятися російських рублів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, спершу окупанти на захоплених українських територіях штучно завищували курс своєї валюти. 

"Але зараз вже всі розуміють, що деокупація Херсонщини, а за нею і Мелітопольщини, неминуча. Тож курс різко змінився. В Херсоні вже дають 5 рублів за гривню, а на заправках взагалі відмовлялися приймати російські гроші", - зазначив Федоров.

Він додав, що у Мелітополі російський рубль так в не став основною валютою - на ринках і в магазинах продавці віддавали перевагу гривні. 

"І навіть створений окупантами "рубльовий патруль" не допомагає поширенню валюти загарбників. А зараз і поготів люди поспішають позбавитися рублів, а гривні бережуть. Бо вірять, що деокупація близько!", - підкреслив міський голова.

Нагадаємо, з 1 травня в Мелітополі окупанти взялися запускати роботу Сбербанку і вводити в обіг рублі.

Наприкінці квітня "рублеву зону" почали запроваджувати на Херсонщині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також