З Гуляйполя знову їздитимуть евакуаційні автобуси до Запоріжжя

Автобуси працюватимуть три дні на тиждень.

З понеділка, 24 жовтня, знову запускають евакуаційні автобуси з Гуляйполя (Запорізька область) до обласного центру.

Про це повідомляється у Facebook Гуляйпільської міської громади.

З наступного тижня евакуаційні автобуси знову їздитимуть до Запоріжжя по понеділкам, середам та п'ятницям.

"Місце та час відправлення ті, які були раніше", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, рух евакуаційних автобусів було припинено на початку жовтня через загострення на фронті. До призупинення автобуси ходили за таким графіком - 08:00 за маршрутом Запоріжжя-Гуляйполе та о 12:00 назад.

Нагадаємо, що 23 жовтня зранку був обстріляний готель Аліса у місті Енергодар Запорізької області. Заклад користувався популярністю у росіян і колаборантів.