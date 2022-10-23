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Іранських інструкторів перекинули до Білорусі, - Братчук

Вони зараз у Гомельській області.

Іранських інструкторів перекинули до Білорусі, - Братчук
Сергій Братчук
Фото: Анна Стешенко

Іранських інструкторів дронів-камікадзе перемістили з окупованої частини України до Білорусі.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Іранські інструктори дронів-камікадзе "Shahed-136" та інших модифікацій вирішили сховатися. Тепер на території Білорусі. І є дані, що їх терміново евакуювали з території України саме до цього вусатого таргана, в Гомельську область. І там вони тренують росіян запускати ті самі дрони, які запускали по півдню, по Києву, по північних територіях нашої держави", - сказав Братчук.

Він зазначив, що на території тимчасово окупованої Херсонщини кількох таких інструкторів ЗСУ ліквідували.

Нагадаємо, що українські військові від початку вересня вже збили 273 дрони-камікадзе Shahed-136.

23 жовтня Повітряні сили знищили на півдні України 16 дронів-камікадзе.

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