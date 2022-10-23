У Київській області спрацювала ППО
У Київській області спрацювала ППО
У Хмельницькій області пролунали вибухи, електропостачання зникло в двох районах
У Хмельницькій області пролунали вибухи, електропостачання зникло в двох районах
У Києві вбили військового через суперечку на дорозі
У Києві вбили військового через суперечку на дорозі
Шольц пояснив, чому не хоче, щоб Німеччина поставила Україні танки
Шольц пояснив, чому не хоче, щоб Німеччина поставила Україні танки
Росія виступила проти передачі Португалією Україні вертольотів
Росія виступила проти передачі Португалією Україні вертольотів
У Чернівецький області збили російську ракету
У Чернівецький області збили російську ракету
​Допомога Заходу. We never walk alone
​Допомога Заходу. We never walk alone
СБУ викрила у Кривому Розі колаборанта, - Вілкул
СБУ викрила у Кривому Розі колаборанта, - Вілкул
Президента "Мотор Січі" Богуслаєва затримали за державну зраду
Президента "Мотор Січі" Богуслаєва затримали за державну зраду
ГоловнаСуспільствоВійна

Повітряні сили знищили на півдні України 16 дронів-камікадзе

Над Миколаївщиною було збито 11 безпілотників.

Повітряні сили знищили на півдні України 16 дронів-камікадзе
Іранські баражуючі боєприпаси Shahed-136.
Фото: mil.in.ua

У ніч на 23 жовтня противник атакував південь країни ударними дронами-камікадзе.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що силами та засобами протиповітряної оборони ПК "Південь" Повітряних Сил на Миколаївщині знищено одинадцять ворожих дронів, ще три Shahed-136 збито іншими підрозділами Сил оборони півдня країни.

Іще два баражуючі боєприпаси, яким вдалося прорватися з південного напрямку, знищені зенітниками ПК "Схід" та ПК "Центр" на сході та півночі України.

 

Нагадаємо, цієї ночі Повітряні сили збили над Дніпропетровщиною ворожий дрон Shahed-136. Безпілотник збили у Нікопольському районі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також