Повітряні сили знищили на півдні України 16 дронів-камікадзе

Над Миколаївщиною було збито 11 безпілотників.

У ніч на 23 жовтня противник атакував південь країни ударними дронами-камікадзе.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що силами та засобами протиповітряної оборони ПК "Південь" Повітряних Сил на Миколаївщині знищено одинадцять ворожих дронів, ще три Shahed-136 збито іншими підрозділами Сил оборони півдня країни.

Іще два баражуючі боєприпаси, яким вдалося прорватися з південного напрямку, знищені зенітниками ПК "Схід" та ПК "Центр" на сході та півночі України.

Нагадаємо, цієї ночі Повітряні сили збили над Дніпропетровщиною ворожий дрон Shahed-136. Безпілотник збили у Нікопольському районі.