Правоохоронці виявили тіла ще чотирьох жителів Донеччини, вбитих росіянами під час окупації

Загиблих знайшли у Діброві і в Озерному.

Минулої доби росіяни вбили двох мирних жителів Донецької області – у Кліщіївці та Торському.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Крім того, правоохоронці виявили тіла чотирьох цивільних, які загинули під час окупації: двох – у Діброві та двох – в Озерному.

Ще дев’ятеро людей за вчора отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Іванград, Мар’їнка, Соледар, Озарянівка, Одрадівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині.