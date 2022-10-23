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Правоохоронці виявили тіла ще чотирьох жителів Донеччини, вбитих росіянами під час окупації

Загиблих знайшли у Діброві і в Озерному.

Правоохоронці виявили тіла ще чотирьох жителів Донеччини, вбитих росіянами під час окупації
Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко
Фото: Facebook/Павло Кириленко

Минулої доби росіяни вбили двох мирних жителів Донецької області – у Кліщіївці та Торському.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.  

Крім того, правоохоронці виявили тіла чотирьох цивільних, які загинули під час окупації: двох – у Діброві та двох – в Озерному.

Ще дев’ятеро людей за вчора отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Іванград, Мар’їнка, Соледар, Озарянівка, Одрадівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині.

 

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