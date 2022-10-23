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Угорщина схвалить вступ до НАТО Швеції і Фінляндії до кінця року, – Politico

Угорщина та Туреччина – єдині країни НАТО, які ще не ратифікували вступ до Альянсу Фінляндії та Швеції.

Угорщина схвалить вступ до НАТО Швеції і Фінляндії до кінця року, – Politico
Фото: EPA/UPG

До кінця 2022 року Угорщина завершить офіційний процес схвалення вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

Про це повідомляє Politico з посиланням на заяву глави адміністрації президента Угорщини Гергелі Гуляша.

Зазначається, що офіційний Будапешт підтримує членство Фінляндії та Швеції й вже вніс до національного парламенту документи стосовно схвалення їх вступу до Альянсу.

 

Гергелі Гуляш сказав, що сподівається на посилення НАТО після його розширення.

Нагадаємо, Фінляндію та Швецію вперше запросили на конференцію військового комітету НАТО, до якого входять командувачі збройних сил усіх країн Альянсу.

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