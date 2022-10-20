​У Швеції вкрали 100 камер контролю швидкості, кілька з них виявили на російських безпілотниках

У Швеції останні кілька місяців невідомі крадуть камери контролю швидкості, встановлені на дорогах.

Про це пише повідомляє "Європейська правда" з посиланням на шведське видання Aftonbladet.

За даними видання, за минулу добу на трасі між містами Хофорс і Фалун було викрадено щонайменше три камери. Ще дві були викрадені поблизу Хедемора. Крадіжки розслідує поліція.

У Швеції вздовж доріг у металевих шафах розташовані камери Canon. Такі ж камери були знайдені в російських саморобних безпілотниках "Орлан-10". У поліції безпеки Швеції (Säpo) заявили, що їм відома інформація про зв'язок між крадіжками на шведських дорогах і російськими безпілотниками.

"Але у нас немає можливості вдаватися в подробиці або розповідати про нашу розвідувальну роботу", - пояснив прессекретар Säpo Фредрік Хультгрен-Фріберг.

За даними Шведської транспортної адміністрації, за останні місяці по всій країні було викрадено близько 100 камер спостереження за дорожнім рухом. 27 серпня на окружній дорозі між містами Тірп і Харгсхамн зникли одразу 11 камер контролю швидкості. Через три дні, 30 серпня, в районі Стокгольма було викрадено майже 50 камер контролю швидкості.

У вересні крадіжки продовжилися, особливо в Уппланді. Зникли і нові камери, поставлені замість вкрадених. Заміна кожної камери контролю швидкості коштує близько 250 тис. шведських крон (близько $21 тисячі).

У більшості випадків шафи камер були зламані, і злодії витягували все оснащення (камера, радар, спалах і процесор). Схоже, що саме фотоапарат і був метою злодіїв.

Нагадаємо, в серпні бійці підрозділу радіоелектронної боротьби Десантно-штурмових військ ЗСУ збили російський безпілотник "Орлан-10", на який окупанти причепили дзеркальну фотокамеру.