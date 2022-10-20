Британські консерватори розраховують обрати нового прем'єра до кінця місяця, - ЗМІ

Якщо буде два кандидати, то це питання буде винесено на розгляд партії.

У Консервативній партії Великобританії розраховують обрати нового лідера і майбутнього прем'єр-міністра до кінця цього місяця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Я розмовляв з керівником партії Джейком Беррі, і він підтвердив, що до п'ятниці, 28 жовтня, можна буде провести голосування і завершити вибори лідера. Таким чином, ми повинні мати нового лідера до фінансового звіту, який відбудеться 31 жовтня", - зазначив голова процедурного Комітету 1922 року (він визначає правила, за якими торі обирають і звільняють лідера) Грем Брейді.

Він зазначив, що це "не та ситуація", на яку він сподівався.

На запитання, чи буде два кандидати у прем'єри, він відповів: "Якщо буде лише один кандидат, то буде лише один кандидат".

Водночас, якщо буде два кандидати, то це питання буде винесено на розгляд партії.

Нагадаємо, сьогодні прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про наміри подати у відставку на 45й день перебування на посаді.

Раніше також повідомлялося, що член британського парламенту від Консервативної партії Суелла Браверман подала у відставку з посади міністра внутрішніх справ, пропрацювавши лише шість тижнів. А 14 жовтня Трасс звільнила Квасі Квартенга з посади міністра фінансів і відмовилася від частини свого суперечливого економічного пакета.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Трасс тримала таку саму сувору лінію, як і її колишній шеф. Саме їй належать слова “Росію потрібно виштовхнути з усіх окупованих нею територій в Україні”.