Трасс бореться за посаду, її новий міністр фінансів заявив про помилки британської прем’єрки

Опитування громадської думки демонструють жахливі результати як для правлячої Консервативної партії, так і для прем'єр-міністра особисто.

Новий міністр фінансів Великобританії Джеремі Гант заявив про збільшення низки податків і введення жорстких рішень щодо видатків.

Про це пише Reuters.

Хант заявив, що прем'єр-міністерка Ліз Трасс припустилася помилок, намагаючись зберегти свою посаду лише після 39 з початку роботи.

“У намаганні заспокоїти фінансові ринки, які три тижні перебували у хаосі, Трас у п'ятницю (14 жовтня, – ред.) звільнила Квасі Квартенга з посади канцлера казначейства і відмовилася від частини свого суперечливого економічного пакету”, – зазначає видання.

Опитування громадської думки демонструють жахливі результати як для керівної Консервативної партії, так і для прем'єр-міністра особисто. Багато її власних законодавців розглядають можливість усунення Трасс. Очільниця уряду зі свого боку покладається на Ханта, щоб допомогти врятувати її прем'єрське крісло.

Трасс виграла прем’єрські перегони на платформі значного зниження податків для стимулювання зростання. Водночас відсутність будь-яких подробиць про те, як будуть фінансуватися скорочення, призвело до краху ринків.

Тепер вона відмовилася від планів зниження податків для тих, хто багато заробляє і заявила, що податок на бізнес зросте.

Газета Sunday Times повідомила, що Хант відкладе заплановане зниження базової ставки податку на прибуток у відчайдушній спробі збалансувати бухгалтерські книги. Британський незалежний фіскальний наглядовий орган спрогнозував, що до 2027/2028 років у державних фінансах може виникнути “чорна діра” на 72 мільярди фунтів (80 мільярдів доларів).

Зазначимо, Гант обіймав посади міністра охорони здоров'я Великобританії з 2012 до 2018 року та міністра закордонних справ з 2018 до 2019 року.

Нагадаємо, після перемоги на конкурсі Трасс обіцяла британцям впоратися зі стрімкими витратами на електроенергію та знизити податки.