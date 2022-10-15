Китай заявив про можливість нападу на Тайвань

Це може бути "останній засіб за вимушених обставин".

Китай залишає за собою право застосувати силу для розв'язання питання Тайваню. Водночас мирне "возз'єднання з островом є пріоритетним".

Про це заявив речник Комуністичної партії Сунь Єлі на пресконференції в Пекіні, інформує Reuters.

"Возз'єднання Китаю і Тайваню відповідає інтересам усіх, включаючи співвітчизників Тайваню", - стверджує він.

За словами Єлі, Китай залишає за собою право застосувати силу проти Тайваню лише як останній засіб за вимушених обставин.

Нагадаємо, що 5 жовтня Тайвань звинуватив Китай у порушенні договору про пересування військових Тайванською протокою.

На тлі загострення відносин КНР і Тайваню президент США Джозеф Байден заявив, що у разі вторгнення Китаю на острів американські військові захистять його.