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Китай заявив про можливість нападу на Тайвань

Це може бути "останній засіб за вимушених обставин".

Китай заявив про можливість нападу на Тайвань
Китайська армія, ілюстративне фото
Фото: armyinform.com.ua

Китай залишає за собою право застосувати силу для розв'язання питання Тайваню. Водночас мирне "возз'єднання з островом є пріоритетним".

Про це заявив речник Комуністичної партії Сунь Єлі на пресконференції в Пекіні, інформує Reuters.

"Возз'єднання Китаю і Тайваню відповідає інтересам усіх, включаючи співвітчизників Тайваню", - стверджує він.

За словами Єлі, Китай залишає за собою право застосувати силу проти Тайваню лише як останній засіб за вимушених обставин.

Нагадаємо, що 5 жовтня Тайвань звинуватив Китай у порушенні договору про пересування військових Тайванською протокою. 

На тлі загострення відносин КНР і Тайваню президент США Джозеф Байден заявив, що у разі вторгнення Китаю на острів американські військові захистять його.

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