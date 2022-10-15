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У Туреччині стався вибух на шахті, 40 загиблих (оновлено)

Ердоган планує відвідати місце трагедії.

У Туреччині стався вибух на шахті, 40 загиблих (оновлено)
Фото: Anadolu

У Туреччині стався вибух на вугільній шахті в районі Амасра в провінції Бартин, загинули щонайменше 28 людей. 

Про це повідомив у Twitter  охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа.

На момент вибуху у шахті працювало 110 людей. Коджа заявив, що шість постраждалих перебувають на лікуванні у Стамбулі, ще п'ять – у Бартині.

Для екстреної допомоги пораненим задіяли санітарну авіацію. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган скасував усі заходи та повідомив, що незабаром відвідає місце трагедії.

Оновлено. Число загиблих, за останніми даними, зросло до 40. Рятувальні роботи тривають. Вибух стався на глибині близько 300 метрів. Нижче цієї відмітки могли працювати 49 людей, повідомляє ВВС.

Причини вибуху поки не встановлені, місцева прокуратура почала розслідування. За словами міністра енергетики Туреччини Фатіха Донмеза, деякі чинники вказують на те, що це міг бути вибух метаноповітряної суміші.

Нагадаємо, що 27 вересня у турецькому місті Мерсін відбувся вибух біля відділку поліції. Один офіцер загинув, ще один був поранений.

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