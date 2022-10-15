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У Приморському краї Росії воєнкома знайшли повішеним на паркані

Міська адміністрація заявила, що у чоловіка "зупинилося серце".

У Приморському краї Росії воєнкома знайшли повішеним на паркані

У Приморському краї Росії знайшли мертвим військкома Романа Малика. Поліція вважає, що це може бути самогубство, однак, родичі померлого не вірять у цю версію.

Про це повідомляють росЗМІ.

Місцеве видання, посилаючись на джерело, близьке до правоохоронних органів, пише, що ввечері 14 жовтня тіло військкома знайшли висячим на паркані з ознаками самогубства.

Зазначається, що місцеві жителі, а також його родичі, сумніваються в тому, що чоловік міг накласти на себе руки.

Офіційної інформації від правоохоронних органів про причини смерті військкома поки немає. А міська адміністрація заявила, що у воєнкома "зупинилося серце".

Нагадаємо, раніше в Іркутській області РФ мобілізований на війну в Україну чоловік застрелив воєнкома.

21 вересня президент Росії Путін оголосив часткову мобілізацію в РФ, міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив, що буде мобілізовано 300 000 резервістів.  

Пізніше з’ясувалося, що у засекреченому пункті указу Путіна йдеться про мобілізацію мільйона людей.

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