У Приморському краї Росії воєнкома знайшли повішеним на паркані

У Приморському краї Росії знайшли мертвим військкома Романа Малика. Поліція вважає, що це може бути самогубство, однак, родичі померлого не вірять у цю версію.
Про це повідомляють росЗМІ.
Місцеве видання, посилаючись на джерело, близьке до правоохоронних органів, пише, що ввечері 14 жовтня тіло військкома знайшли висячим на паркані з ознаками самогубства.
Зазначається, що місцеві жителі, а також його родичі, сумніваються в тому, що чоловік міг накласти на себе руки.
Офіційної інформації від правоохоронних органів про причини смерті військкома поки немає. А міська адміністрація заявила, що у воєнкома "зупинилося серце".
Нагадаємо, раніше в Іркутській області РФ мобілізований на війну в Україну чоловік застрелив воєнкома.
21 вересня президент Росії Путін оголосив часткову мобілізацію в РФ, міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив, що буде мобілізовано 300 000 резервістів.
Пізніше з’ясувалося, що у засекреченому пункті указу Путіна йдеться про мобілізацію мільйона людей.