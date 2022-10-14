У разі ядерного удару по Україні російська армія буде знищена, - Боррель

Високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель прокоментував погрози президента Росії Володимира Путіна щодо застосуваня ядерної зброї.
Під час виступу в Європейській дипломатичній академії 13 жовтня дипломат згадав слова Путіна про готовність "використовувати всі наявні в Росії засоби", передає "Радіо Свобода".
Боррель наголосив, що якщо Росія застосує ядерну зброю проти України, то отримає потужну неядерну відповідь з боку Заходу, яка знищить російську армію.
"Є ядерні погрози, і Путін каже, що він не блефує. Що ж, він не може дозволити собі блеф. І має бути ясно, що люди, які підтримують Україну, і Європейський Союз, його країни-члени, і США, і НАТО також не блефують. І будь-яка ядерна атака на Україну потягне за собою відповідь – не ядерну відповідь, а настільки потужну відповідь з військового боку, що російська армія буде знищена, і Путіну не варто блефувати", - сказав Боррель.
Він висловив переконання, що ЄС повинен бути готовий продовжувати Україну, водночас шукаючи дипломатичного рішення, "коли це можливо".
Тактична ядерна зброя в Росії замкнена на різних складах, для транспортування до пускових установок потрібен час, – Bloomberg
Нагадаємо президент РФ Путін та його найближче оточення неодноразово погрожували ядерною зброєю. Востаннє Путін заявляв про це під час оголошення часткової мобілізації в РФ.
Західні лідери засудили такі погрози. Водночас, поки що США не мають інформації, яка б підтверджувала повідомлення про те, що Росія готується застосувати тактичну ядерну зброю на фроонті в Україні або поблизу нього.
Президент США Джо Байден вважає, що загроза з боку Путіна застосувати ядерну зброю є найбільшою з часів Карибської кризи. Він попередив президента РФ про серйозні наслідки в разі її застосування.