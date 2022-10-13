​МВС Фінляндії запросило 139 млн євро для будівництва огорожі на кордоні з РФ

Міністерство внутрішніх справ Фінляндії надіслало запит на виділення 139 млн євро наступного року для будівництва часткового огородження кордону з Російською Федерацією.

ПРо це повідомила в четвер глава МВС Кріста Мікконен, передає "Інтерфакс-Україна".

"Фінансування призначене для спорудження більш масштабної огорожі після завершення пілотного проєкту. Крім самої огорожі, за рахунок цих коштів буде збудовано дорожні шляхи, здійснено технологію контролю, буде викуплено землі під будівництво", - сказала вона.

На пілотний проєкт у додатковому бюджеті цього року виділять 6 млн євро, вони підуть на огорожі на південному сході країни, де рух через кордон найбільш жвавий.

Як повідомлялося, 3 жовтня прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін підтримала пропозицію департаменту прикордонної охорони щодо будівництва огорожі на східному кордоні. Також вона заявила про бажання заручитися широкою підтримкою політичних сил, зокрема опозиційних, щодо фінансування будівництва. Для цього прем’єрка призначила на 18 жовтня нараду лідерів усіх парламентських партій.

Фінляндія має сухопутний кордон із РФ завдовжки близько 1300 км. За даними прикордонної служби, довжина огорожі становитиме 260 км.

"Це буде не швидкий процес, буде потрібно кілька років. Ось чому важливе одноголосне рішення", - пояснила Марін.

Нагадаємо, з 30 вересня Фінляндія закрила кордони для російських туристів. Зазначалося, що деякі категорія росіян зможуть відвідати Фінляндію, але кожен випадок розглядатимуть персонально.