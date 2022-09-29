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Фінляндія відзавтра закриває кордони для російських туристів

Деякі категорія росіян зможуть відвідати Фінляндію, але кожен випадок розглядатимуть персонально.

Фінляндія відзавтра закриває кордони для російських туристів
Пекка Хаавісто
Фото: профіль

Фінляндія з 30 вересня закриває кордони для туристів з Росії. Туристичні візи здебільшого будуть анульовані.

Про це оголосив голова МЗС Пекка Хаавісто.

"У цьому випадку подорожній більше не зможе вʼїжджати до ЄС із візою, виданою Фінляндією, через кордон іншої держави", – зазначив він.

Візи можна буде отримати для роботи, навчання, лікування і відвідин близьких родичів. Дипломатичним працівникам і їхнім родичам та "представникам опозиції" – теж. 

Рішення про вʼїзд кожного окремого росіянина будуть розглядати індивідуально.

Отже, Фінляндія стала ще однією державою-сусідкою Росії, яка заборонила вʼїзд росіянам на її територію без вагомих причин. Про намір закрити росіянам кордони у Фінляндії повідомили ще 22 вересня. Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди припинили приймати від росіян документи на турвізи 13 вересня. 19 вересня набула чинності заборона на в’їзд до Естонії, Латвії, Литви та Польщі громадян РФ із шенгенськими візами.

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