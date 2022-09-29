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Віцепрезидентка США прибула з візитом до Південної Кореї

Сторони підтвердили готовність до спільних заходів у разі ядерних випробувань Північної Кореї. 

Віцепрезидентка США прибула з візитом до Південної Кореї
Камала Гарріс
Фото: EPA/UPG

Віцепрезидентка США Камала Гарріс 29 вересня прибула з візитом до Південної Кореї. Вона провела зустріч із президентом Юн Сок Йолем і засудила активізацію ядерної риторики з боку Північної Кореї, пише Reuters

Візит здійснено на тлі побоювань щодо планів Пхеньяна на ядерні випробування. Посадовці Південної Кореї кажуть, що КНДР завершила підготовку до свого сьомого за період з 2006 року тесту ядерної зброї. 

Гарріс і Сок Йоль засудили провокаційну ядерну риторику КНДР і запуски балістичних ракет. 

"Вони обговорили нашу відповідь на можливі майбутні провокації, зокрема, через тристоронню співпрацю з Японією", – йдеться у заяві Білого дому.

Сторони також підтвердили спільну мету – повну денуклеаризацію Корейського півострова. Гарріс підтвердила і розширене зобовʼязання США щодо стримування включно з "повним спектром оборонних можливостей США".

В офісі Юна зазначили, що в разі продовження провокацій з боку Пхеньяна обидві сторони погодились вжити "спільно підготовлених контрзаходів".

Нагадаємо, Північна Корея 25 вересня запустила балістичну ракету в бік моря зі свого східного узбережжя напередодні запланованих військових навчань США і Південної Кореї та візиту в регіон віцепрезидентки Камали Гарріс. Гарріс планує відвідати демілітаризовану зону, що відділяє КНДР від Південної Кореї. 

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