Віцепрезидентка США прибула з візитом до Південної Кореї

Віцепрезидентка США Камала Гарріс 29 вересня прибула з візитом до Південної Кореї. Вона провела зустріч із президентом Юн Сок Йолем і засудила активізацію ядерної риторики з боку Північної Кореї, пише Reuters.
Візит здійснено на тлі побоювань щодо планів Пхеньяна на ядерні випробування. Посадовці Південної Кореї кажуть, що КНДР завершила підготовку до свого сьомого за період з 2006 року тесту ядерної зброї.
Гарріс і Сок Йоль засудили провокаційну ядерну риторику КНДР і запуски балістичних ракет.
"Вони обговорили нашу відповідь на можливі майбутні провокації, зокрема, через тристоронню співпрацю з Японією", – йдеться у заяві Білого дому.
Сторони також підтвердили спільну мету – повну денуклеаризацію Корейського півострова. Гарріс підтвердила і розширене зобовʼязання США щодо стримування включно з "повним спектром оборонних можливостей США".
В офісі Юна зазначили, що в разі продовження провокацій з боку Пхеньяна обидві сторони погодились вжити "спільно підготовлених контрзаходів".
Нагадаємо, Північна Корея 25 вересня запустила балістичну ракету в бік моря зі свого східного узбережжя напередодні запланованих військових навчань США і Південної Кореї та візиту в регіон віцепрезидентки Камали Гарріс. Гарріс планує відвідати демілітаризовану зону, що відділяє КНДР від Південної Кореї.