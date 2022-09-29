Румунія закликала своїх громадян залишити Росію

МЗС Румунії повторило заклик до румунських громадян залишити Росію. Також їм рекомендують уникати поїздок до РФ, якщо вони не є нагальними.

Про це повідомила "Європейська правда".

"У контексті останніх подій у Російській Федерації, в тому числі внаслідок оголошення 21 вересня 2022 року часткової мобілізації…МЗС наполегливо нагадує та повторює рекомендації, адресовані громадянам Румунії з лютого цього року, уникати необов’язкових поїздок до Російської Федерації, а тим, хто тимчасово перебуває в цій країні, слід розглянути можливість якнайшвидшого виїзду з території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні МЗС Румунії.

МЗС Румунії рекомендує громадянам, які перебувають на території РФ, проявляти підвищену увагу та уникати місць масового скупчення людей, а також не брати участі в можливих акціях протесту чи інших демонстраціях, які можуть спричинити вуличне насильство.

Нагадаємо, посольство Сполучених Штатів Америки в Москві закликає своїх громадян не відвідувати Росію, а тих, хто зараз перебуває там – негайно виїхати.