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Румунія закликала своїх громадян залишити Росію

Румунія вже не перша країна, котра рекомендує своїм громадянам виїхати з РФ.

Румунія закликала своїх громадян залишити Росію
Фото: ukrinform.ua

МЗС Румунії повторило заклик до румунських громадян залишити Росію. Також їм рекомендують уникати поїздок до РФ, якщо вони не є нагальними.

Про це повідомила "Європейська правда".

"У контексті останніх подій у Російській Федерації, в тому числі внаслідок оголошення 21 вересня 2022 року часткової мобілізації…МЗС наполегливо нагадує та повторює рекомендації, адресовані громадянам Румунії з лютого цього року, уникати необов’язкових поїздок до Російської Федерації, а тим, хто тимчасово перебуває в цій країні, слід розглянути можливість якнайшвидшого виїзду з території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні МЗС Румунії.

МЗС Румунії рекомендує громадянам, які перебувають на території РФ, проявляти підвищену увагу та уникати місць масового скупчення людей, а також не брати участі в можливих акціях протесту чи інших демонстраціях, які можуть спричинити вуличне насильство.

Нагадаємо, посольство Сполучених Штатів Америки в Москві закликає своїх громадян не відвідувати Росію, а тих, хто зараз перебуває там – негайно виїхати.

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