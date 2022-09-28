США закликають американських громадян негайно покинути Росію

Посольство Сполучених Штатів Америки в Москві закликає своїх громадян не відвідувати Росію, а тих, хто зараз перебуває там – негайно виїхати.

Про це повідомляється на сайті посольства.

"Громадяни США не повинні їздити до Росії, а ті, хто проживає або подорожує в Росії, повинні негайно залишити Росію, доки залишаються обмежені можливості для комерційних поїздок", – йдеться у повідомленні.

У посольстві наголосили, що після того, як російський уряд оголосив мобілізацію для війни в Україні, РФ може відмовити у визнанні громадянства США особам із подвійним громадянством, відмовити їм у доступі до консульської допомоги, перешкодити їхньому виїзду та закликати осіб із подвійним громадянством на військову службу.

Наразі комерційні рейси до РФ вкрай обмежені та часто недоступні у короткі терміни, тому громадянам США радять скористатися сухопутними маршрутами.

Нагадаємо, розвідувальні служби США та союзників активізували зусилля з виявлення будь-яких російських військових дій, які можуть сигналізувати, що Путін віддав наказ про використання ядерної зброї в Україні.