Синдром Щекавиці
Синдром Щекавиці
СБУ затримала трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, зокрема і втікачку-заступницю мера Вовчанська
СБУ затримала трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, зокрема і втікачку-заступницю мера Вовчанська
Роман Костенко: «Увесь світ побачив, що Росію можна бити, і ми всьому світу показали, що Україна може бити»
Роман Костенко: «Увесь світ побачив, що Росію можна бити, і ми всьому світу показали, що Україна може бити»
Кім і Сєнкевич показали наслідки нічного удару "Смерчем" по самому центру Миколаєва
Кім і Сєнкевич показали наслідки нічного удару "Смерчем" по самому центру Миколаєва
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Унаслідок обстрілу окупантам Запоріжжя зайнялася пожежа (оновлено)
Унаслідок обстрілу окупантам Запоріжжя зайнялася пожежа (оновлено)
ГоловнаСвіт

США закликають американських громадян негайно покинути Росію

Наразі комерційні рейси до РФ вкрай обмежені, тому громадянам США радять скористатися сухопутними маршрутами.

США закликають американських громадян негайно покинути Росію
Фото: EPA/UPG

Посольство Сполучених Штатів Америки в Москві закликає своїх громадян не відвідувати Росію, а тих, хто зараз перебуває там – негайно виїхати.

Про це повідомляється на сайті посольства.

"Громадяни США не повинні їздити до Росії, а ті, хто проживає або подорожує в Росії, повинні негайно залишити Росію, доки залишаються обмежені можливості для комерційних поїздок", – йдеться у повідомленні.

У посольстві наголосили, що після того, як російський уряд оголосив мобілізацію для війни в Україні, РФ може відмовити у визнанні громадянства США особам із подвійним громадянством, відмовити їм у доступі до консульської допомоги, перешкодити їхньому виїзду та закликати осіб із подвійним громадянством на військову службу.

Наразі комерційні рейси до РФ вкрай обмежені та часто недоступні у короткі терміни, тому громадянам США радять скористатися сухопутними маршрутами.

Нагадаємо, розвідувальні служби США та союзників активізували зусилля з виявлення будь-яких російських військових дій, які можуть сигналізувати, що Путін віддав наказ про використання ядерної зброї в Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також