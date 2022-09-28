В Тегерані після масових протестів через смерть затриманої жінки з вулиць зникла поліція моралі

Останніми днями з вулиць Тегерана зникли біло-зелені фургони Guidance Patrol, що їх використовує іранська поліція моралі для спостереження і затримання жінок, які порушують ісламські правила вбрання. Такі авто тепер взагалі не видно за межами поліцейського центру моралі в центрі столиці, пише Fiancial Times.

Тим часом в Ірані вже 12 вечорів поспіль проходять масові акції протесту через смерть затриманої за "неправильне" носіння хіджабу Масхі Аміні.

Організація Обʼєднаних Націй закликала владу Ірану дотримуватись прав людини і припинити централізовані відключення Інтернету і мобільного звʼязку, до яких вдалася влада Тегерана на тлі протестів.

Іранські ЗМІ повідомляли про 41 загиблого станом на 24 вересня, однак це число може бути вищим. Принаймні в 11 іранських провінціях були поранені мітингарі.

"Ми вкрай занепокоєні заявми керівництва, в яких воно демонізує протестувальників, а також використанням проти учасників акцій непропорційної сили, в якій, судячи з цього, не було потреби", – заявили в Управлінні ООН з прав людини.

Акції протесту охопили Іран 16 вересня, коли стало відомо про загибель Аміні.

Аміні померла через кілька днів після того, як була затримана за порушення правил носіння хіджабу, пише BBC. Свідки стверджують, що затриману били в автозаку, після чого вона впала в кому. Правоохоронці ж кажуть, що в неї був серцевий напад, але родичі заперечують, що Аміні мала які-небудь проблеми зі здоровʼям.

Носіння чадри, хіджабу чи накидки, яка закриває руки, є обовʼязковим в Ірані після ісламської революції 1979 року. Слідкує за дотриманням правил поліція з питань моралі.