В Україні створять Офіс продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, - Мінекономіки

Також наша держава отримає технічну та гуманітарну допомогу.

Україна та Продовольча й сільськогосподарська організація ООН (ФАО) підписали угоду про створення в нашій державі Проєктного офісу ФАО, а також технічної та гуманітарної допомоги.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства економіки України.

Кабмін уповноважив підписати цю угоду главу міністерства Юлію Свириденко.

"Ухвалення Угоди та створення в Україні офісу ФАО дозволить підняти співробітництво на значно вищий рівень. Це стосується також програм підтримки сільгоспвиробника і надання гуманітарної допомоги українцям, що опинилися у складних життєвих обставинах. Очікуємо більш тісної координації в питаннях зернового експорту. Україна й надалі допомагатиме країнам, де гостро стоїть питання продовольства. У перспективі співробітництво сприятиме зростанню українського експорту та досягненню нашої мети – створенню експортоорієнтованої економіки з високою доданою вартістю", - підкреслила міністерка.

Після російського вторгнення ФАО оновила План швидкого реагування в Україні, аби допомогти дрібним українським фермерам та середнім виробникам.

За даними Мінекономіки, станом на середину серпня на кошти, виділені країнами та неурядовими організаціями, організація ООН надала екстрену сільськогосподарську допомогу (насіннєвий матеріал, багатоцільову грошову допомогу) 80 тисячам осіб в 13 областях України.

"За фінансової підтримки, зокрема, Японії, Канади та Minderoo Foundation, ФАО спільно з Урядом України реалізує Стратегію щодо підтримки зберігання зерна, метою якої є допомога фермерам тимчасовими засобами для зберігання врожаю та підтримка на високому рівні експортного потенціалу України. Стратегія передбачає постачання українським аграріям рукавів для зберігання зерна, обладнання для навантаження та розвантаження, а також модульних зерносховищ", - додали в міністерстві.

На реалізацію Плану швидкого реагування в Україні та Стратегії щодо підтримки зберігання зерна Продовольча й сільськогосподарська організація ООН планує залучити 180,4 млн дол.

Нагадаємо, раніше у семи областях України почалася сівба озимих зернових.

Україна забрала зі світового ринку всі одноразові зерносховища для зберігання нового врожаю.