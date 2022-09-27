"Смотрящему", який організував "бізнес", та його спільникам повідомлено підозри.

На Львівщині правоохоронці перекрили канал постачання наркотиків до виправної колонії.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За інформацією правоохоронців, 34-річний "смотрящий за сектором" організував схему і залучив у спільники як засуджених, так і з волі.

"Ті, хто перебував на свободі, купували та у подальшому шляхом перекидання через огорожу доставляли наркотики до державної установи. Засуджені підбирали згортки та продавали заборонені речовини утриманцям. «Бізнесмени» вели чітку звітність, а кошти отримували на банківську картку. Місячний дохід, який міг сягати 100 000 гривень, розподілявся між усіма учасниками", – розповіли в департаменті.

Днями затримали біля огорожі колонії одного з чоловіків зі згортками наркотиків.

Фото: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Фото: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Фото: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Усім зловмисникам, причетним до схеми, повідомили підозру в незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Під час обшуків у підозрюваних виявили пакети з речовиною рослинного походження, таблетки, чорнові записи.

Триває слідство.

Нагадаємо, СБУ ліквідувала банди у виправних колоніях Рівного та Луцька, якими керували з Росії. Зловмисники збували ув’язненим наркотики та психотропи.

Згодом ДБР відправило в суд справу працівників виправних колоній, які продавали засудженим наркотики.