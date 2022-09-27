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Повітряні сили збили штурмовик Су-25 у Херсонській області

Захисники з Повітряних сил влучили у ворожу ціль близько 13:30. 

Повітряні сили збили штурмовик Су-25 у Херсонській області
Повітряні сили України (ілюстративне фото)
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Близько 13:30 українські оборонці збили в небі над Херсонською областю ворожий штурмовик Су-25.

Про це на брифінгу повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. 

"Мінус один російський окупант у небі знищений", – зазначив він. 

Позбулися росіяни літака і вчора – це зазначено у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загалом за минулу добу оборонці знищили 550 окупантів. 

Кілька днів тому в Херсонській області також збили Су-25, а разом із ним – і вертоліт Мі-8, який мав урятувати ворожого пілота після збиття. 

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