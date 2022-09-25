На Херсонщині українські зенітники збили російські Су-25 і Мі-8

Штурмовик атакував позиції Сил оборони, а коли йог збили, - росіяни відправили Мі-8 на "порятунок".

25 вересня близько 17.00 підрозділи зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збили ворожий штурмовик Су-25.

Про це повідомили в пресслужбі командування Повітряних Сил ЗСУ.

Су-25 атакував українські підрозділи на Херсонщині.

Коли його збили, на порятунок ворожого пілота рашисти відправили вертоліт Мі-8 з командою на борту.

Його теж знищили зенітники Одеської бригади.

Також за цю добу підрозділи протиповітряної оборони Повітряних Сил збили два безпілотники-камікадзе Shahed-136 на Миколаївщині та Одещині.

Нагадаємо, нині близько 15.00 збили іранський дрон, яким росіяни намагалися атакувати Миколаїв.

За минулу добу українські захисники збили ще чотири російські літаки.