У Росії військкомати працюють цілодобово з 22 вересня, - Генштаб ЗСУ

Через часткову мобілізацію, яку оголосили в Росії, з 22 вересня військові комісаріати РФ працюють у цілодобовому режимі.

Про це розповіли в Генштабі ЗСУ у Facebook.

У Севастополі чоловікам призовного віку окупанти вручили майже тисячу повісток. Рашисти також запевняють мобілізованих, що ті "служитимуть" на тимчасово захопленій території Херсонщини до закінчення терміну так званої "спеціальної операції".

Тим часом командування російських окупаційних військ новоприбулих військовослужбовців без підготовки скеровує на доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат - тобто, безпосередньо на лінію зіткнення.

У Генштабі зазначили, що це значно впливає на зниження рівня морально-психологічного стану військовослужбовців РФ та якість виконання ними обов’язків.

Нагадаємо, упродовж декількох днів кримські татари на окупованому півострові отримали понад 1500 повісток від початку оголошеної в РФ мобілізації.

Для українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, а також у Криму і хочуть покинути ці землі через загрозу життю або здоров'ю, можуть це зробити, виїхавши до Грузії, Азербайджану чи Казахстану. МЗСУ розробило поради для таких випадків.