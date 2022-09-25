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Кілька разів ми були за крок від аварії на ЗАЕС, - Галущенко

На майданчику станції загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси.

Кілька разів ми були за крок від аварії на ЗАЕС, - Галущенко
ЗАЕС
Фото: Енергоатом

Світ повинен перестати випробовувати долю і стійкість українських ядерних технологій до збройної агресії РФ і розробити дієвий механізм із системою гарантій, спрямований на запобігання атакам на об’єкти мирної атомної енергетики.

Таку думку у Facebook висловив міністр енергетики України Герман Галущенко.

«Росія не цуратиметься жодних засобів, аби зберегти свій геополітичний вплив. Вчора вона дає дешевий газ і місця в наглядових радах своїх компаній, а сьогодні – безпідставно його перекриває і провокує 10-кратне зростання цін, а завтра – розпочинає війну проти мирної країни, яка не піддалася на енергетичний шантаж. Україна – яскраве тому підтвердження», - зазначив він.

Міністр повідомив, що вже кілька разів була небезпека аварій на ЗАЕС.

«Безпрецедентна варварська поведінка росіян щодо українських цивільних ядерних об’єктів, обстріли атомних електростанцій, військова техніка та боєприпаси біля атомних блоків – це прямий шлях до світової ядерної катастрофи. Вже кілька разів ми були за крок від аварії на ЗАЕС», - додав Галущенко.

Нагадаємо, що Запорізька АЕС з 4 березня захоплена російськими військовими. Відтоді на майданчику станції загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси, а також обстрілюють прилеглу територію, зокрема і саму станцію, руйнуючи ЛЕП, спричиняючи відключення енергоблоків.

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