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Під Святогірськом росіяни забрали труп офіцера, а тіла солдатів кинули

Серед сміття, спаленої техніки та ворожих тіл прикордонники знайшли кашкет офіцера-окупанта.

Під Святогірськом росіяни забрали труп офіцера, а тіла солдатів кинули
Фото: ДПСУ

Прикордонники виявили під Святогірськом (Донецька область) кашкет окупанта-офіцера, про похорон якого повідомляли російські ЗМІ. Там же знайшли кинуті тіла рядових десантників. 

Про це повідомляє у Facebook ДПСУ.

Як зазначається, у районі Святогірська на покинутій позиції загарбників серед сміття, спаленої техніки та ворожих тіл прикордонники знайшли кашкет окупанта за підписом "ст. л-т Cанжіїв C.Б.".

15 вересня у Росії ЗМІ та соцмережі повідомили про похорон у Калмикії старшого лейтенанта Санана Басанговича Санжієва, який був замполітом роти десантників.

Прикордонники наголосили, що родичі замполіта Санжієва отримають за нього "гробові", а сім'ї окупантів його підрозділу, покинуті трупи яких залишилися в Україні, нічого не отримають, бо в Росії їх спишуть як зниклих безвісти.

Нагадаємо, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 25 вересня орієнтовно склали 56 700 осіб. За добу сили оборони ліквідували 400 окупантів.

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