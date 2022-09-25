Прикордонники виявили під Святогірськом (Донецька область) кашкет окупанта-офіцера, про похорон якого повідомляли російські ЗМІ. Там же знайшли кинуті тіла рядових десантників.

Про це повідомляє у Facebook ДПСУ.

Як зазначається, у районі Святогірська на покинутій позиції загарбників серед сміття, спаленої техніки та ворожих тіл прикордонники знайшли кашкет окупанта за підписом "ст. л-т Cанжіїв C.Б.".

15 вересня у Росії ЗМІ та соцмережі повідомили про похорон у Калмикії старшого лейтенанта Санана Басанговича Санжієва, який був замполітом роти десантників.

Прикордонники наголосили, що родичі замполіта Санжієва отримають за нього "гробові", а сім'ї окупантів його підрозділу, покинуті трупи яких залишилися в Україні, нічого не отримають, бо в Росії їх спишуть як зниклих безвісти.

Нагадаємо, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 25 вересня орієнтовно склали 56 700 осіб. За добу сили оборони ліквідували 400 окупантів.