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Підрозділи ВМС за добу знищили дві гармати та САУ окупантів

Остаточні втрати ворога уточнюються.

Підрозділи ВМС за добу знищили дві гармати та САУ окупантів
Ілюстративне фото
Фото: Національна гвардія України у Telegram

Артилерійські військові частини та підрозділи командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ за минулу добу знищили дві ворожі гармати, самохідну гаубицю «Акація» і склад з автобронетехнікою загарбників.

Про це пресслужба ВМС ЗСУ повідомляє у Facebook.

«24 вересня військові частини та підрозділи командування морської піхоти продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ. Вони наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 2 гармати з обслугою та боєкомплектом, самохідну гаубицю «Акація» та склад з автобронетехнікою», — ідеться в повідомленні.

Остаточні втрати ворога в результаті здійснених по ньому ударів уточнюються.

Нагадаємо, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 25 вересня орієнтовно склали 56 700 осіб. За добу сили оборони ліквідували 400 окупантів.

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