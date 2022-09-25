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Резніков подякував партнерам за "Стінгери", які збивають російські літаки

Американці не одразу погодилися надати українцям це озброєння.

Резніков подякував партнерам за "Стінгери", які збивають російські літаки
Фото: EPA/UPG

Україна збиває з американського переносного зенітного ракетного комплексу "Stinger" російський Су-30. Хоча ще десять місяців тому у Вашингтоні заявляли про неможливість постачання Києву цих ПЗРК.

Про це у Twitter повідомив очільник Міноборони Олексій Резніков.

"Десять місяців тому у Вашингтоні я випрошував "Стінгери" для ЗСУ і чув у відповідь, що це "неможливо". Багато разів. Російський Су-30 був збитий "Стінгером" у Харківській області. Тож... неможливе насправді можливо. Дякую нашим партнерам. Ми переможемо!" - написав Резніков та опублікував відео роботи ПЗРК по російському літаку.

Нагадаємо, що протягом суботи, 24 вересня, підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ знищили чотири літаки російської армії. Також знищено 5 безпілотників та крилату ракету окупантів.

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