Україна збиває з американського переносного зенітного ракетного комплексу "Stinger" російський Су-30. Хоча ще десять місяців тому у Вашингтоні заявляли про неможливість постачання Києву цих ПЗРК.
Про це у Twitter повідомив очільник Міноборони Олексій Резніков.
"Десять місяців тому у Вашингтоні я випрошував "Стінгери" для ЗСУ і чув у відповідь, що це "неможливо". Багато разів. Російський Су-30 був збитий "Стінгером" у Харківській області. Тож... неможливе насправді можливо. Дякую нашим партнерам. Ми переможемо!" - написав Резніков та опублікував відео роботи ПЗРК по російському літаку.
Ten months ago, in WDC, I asked for Stingers 4 #UAarmy & heard "It's impossible."— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 24, 2022
Many times.
Today, rus Su-30 jet was shot down by 🇺🇦 Stinger in the Kharkiv region.
So...the impossible is indeed possible.
Thanks to our partners.
We will win! 🇺🇦
🎵 Горить, “Палає техніка ворожа” pic.twitter.com/c1NtHcqlsD
Нагадаємо, що протягом суботи, 24 вересня, підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ знищили чотири літаки російської армії. Також знищено 5 безпілотників та крилату ракету окупантів.