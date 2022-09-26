РФ знову атакувала безпілотниками Одеську область, є влучання у військову інфраструктуру

Цієї ночі російська армія знову атакувала Одеську область безпілотниками-камікадзе. Два з них влучили в обʼєкт військової інфраструктури, один був знищений ППО.

Про це в Телеграмі повідомив речник ОВА Сергій Братчук.

"Внаслідок масштабної пожежі і детонації боєприпасів організовано евакуацію цивільного населення. Попередньо, за даними ОК "Південь", постраждалих немає", – заявив він.

Боротьба з вогнем та рятувальна операція триває.

Нагадамо, що ворог гатить по Одесі безпілотниками-камікадзе починаючи з пʼятниці. Окупанти використовують закуплені в Ірану апарати. Учора ворог атакував центр Одеси.