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РФ знову атакувала безпілотниками Одеську область, є влучання у військову інфраструктуру

Через детонацію боєприпасів влаштували евакуацію мешканців. 

РФ знову атакувала безпілотниками Одеську область, є влучання у військову інфраструктуру
Вибухи в Одеській області
Фото: ОК "Південь"

Цієї ночі російська армія знову атакувала Одеську область безпілотниками-камікадзе. Два з них влучили в обʼєкт військової інфраструктури, один був знищений ППО.

Про це в Телеграмі повідомив речник ОВА Сергій Братчук.

"Внаслідок масштабної пожежі і детонації боєприпасів організовано евакуацію цивільного населення. Попередньо, за даними ОК "Південь", постраждалих немає", – заявив він.

Боротьба з вогнем та рятувальна операція триває.

Нагадамо, що ворог гатить по Одесі безпілотниками-камікадзе починаючи з пʼятниці. Окупанти використовують закуплені в Ірану апарати. Учора ворог атакував центр Одеси. 

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