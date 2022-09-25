​Внаслідок обстрілів у Миколаєві пошкоджено три багатоповерхівки та водопровідну мережу

У Миколаєві внаслідок нічних обстрілів російських окупантів пошкодження отримали три житлові будинки, а також частина водопровідної труби, яку комунальники замінять у понеділок,

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram.

"Внаслідок сьогоднішніх нічних обстрілів значних пошкоджень зазнали три багатоповерхівки. В усіх них вибуховою хвилею та уламками вибиті вікна та шибки, понівечені балкони та пошкоджені вхідні двері. В одній п’ятиповерхівці вилетіло 150 вікон, пошкоджень зазнали 75 балконів. Двох людей поважного віку заблокувало у власній квартирі. Вибратись їм допомогли рятувальники ДСНС", - написав він.

Сєнкевич зазначив, що ще одна п’ятиповерхівка потрапила під обстріл вдруге. В ній вибило шибки та понівечило ті ОСБ плити, якими наші комунальники забивали вікна після попереднього обстрілу. Уламками посікло і припарковані у дворах автівки. Також руйнувань різного ступеню зазнали приватні будинки.

"Зранку на місцях працювали бригади двох наших комунальних підприємств - “ЕЛУ автодоріг” та “Миколаївські парки”. Вони прибрали усе сміття та уламки з проїжджої частини та тротуарів, а також відновили проїзд на тій ділянці дороги, куди влучила ракета. Щодо пошкодженої мережі водопроводу, сьогодні працівники “Миколаївводоканалу” перекрили водопостачання та відкачали воду з вирви, яка утворилась від вибуху ракети. Завтра вони продовжать ремонтні роботи і будуть замінювати частину пошкодженої труби", - додав Сєнкевич.

Нагадаємо, окупанти уночі 25 вересня завдали нового удару по Миколаєву. Обстріл відбувся після першої ночі. Повідомлялося, що є пошкоджені будинки.